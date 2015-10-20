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    Энрике: «Наш лидер — Месси, других мы не ищем»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пообщался с журналистами накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против БАТЭ.

    «Мы всего на один балл опережаем БАТЭ и «Байер“ и на подарки со стороны конкурентов не рассчитываем. Мы сосредоточены на совершенствовании своей игры и хотим быть лучше соперников. У нас много работы. Пропущенные мячи — проблема не только защитников, а всей команды».

    Также наставник ответил на вопрос о том, можно ли Неймара считать новым лидером «Барселоны» в отсутствие травмированного Месси.

    «Мы стараемся играть как одно целое. Наш лидер — Месси, других мы не ищем».

    Матч БАТЭ - "Барселона" состоится во вторник 20 октября.

    Источник: Sport.es

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    20.10.2015 00:51
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