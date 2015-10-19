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    • Калиниченко: «Украина должна обыграть Словению и выйти на Евро-2016»

    Калиниченко: «Украина должна обыграть Словению и выйти на Евро-2016»

    Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко оценил шансы команды в плей-офф Евро-2016, где желто-синим в соперники досталась сборная Словении.

    «На что нам обижаться? У нас была не «группа смерти» – Испания и все остальные. То есть выходить должны были либо мы, либо словаки. Проиграли мы им первый матч – и это поражение оказалось ключевым. Плюс они еще «грохнули» испанцев дома. Да еще тренерские вещи не очень понятные у нас происходят.

    Но сейчас ничего не потеряно, надо обыгрывать Словению и выходить на Евро. И там уже не будем тренера ругать, будем просто болеть за Украину. Хватит уже упускать свои шансы. По-разному бывало в плей-офф: и сильные нам попадались соперники, и не очень. Я не хотел только, чтобы встречались с ирландцами. Неудобные они для нас, очень эмоциональные ребята», – заявил Калиниченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 00:21
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    Комментарии (3)
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    neveldomha
    1445243558
    Словенцы тоже должны.
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    AZERBAYCAN..
    1445762989
    это россия а это украина удачи ей.я как азербайджанец уважаю украину удачи .
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    ologreds
    1694996969
    numo445783
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