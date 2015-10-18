«Вильярреал» - «Сельта». Смотреть онлайн

"Вильярреал" и "Сельта" выдали сумасшедший старт, расположившись в зоне Лиги чемпионов вплотную за тандемом "Реала" и "Барселоны". Продолжит ли кто-то из этих неожиданных лидеров дальнейшую погоню? В случае поражения в очном противостоянии команд могут нагнать соперники.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.