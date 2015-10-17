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    Гвардиола: «На матч с «Вердером» у нас есть 13 человек»

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола накануне матча девятого тура Бундеслиги против "Вердера" посетовал на большое количество травмированных футболистов. Против бременцев не смогут сыграть Франк Рибери, Мехди Бенатиа, Кингсли Коман, Себастьян Роде, Арьен Роббен, Хольгер Бадштубер.

    "У нас есть 13 полевых игроков и два вратаря, и не более. Тем не менее наша цель - три очка в Бремене", - сказал Гвардиола.

    Добавим, что в случае победы баварцы установят рекорд Бундеслиги, выиграв все девять стартовых матчей сезона.

    Источник: ФК «Бавария»

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    17.10.2015 06:26
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