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    Радимов: «Мы поговорим с Кержом»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, что в случае необходимости готов предоставить Александру Кержакову игровую практику. Напомним, сам футболист ранее сообщал о своем намерении отправиться зимой в аренду в зарубежный клуб.

    «Мы поговорим с Кержом. Если он будет уезжать в чемпионат, где будет большой перерыв, не думаю, что практика ему понадобится. Но испанцы начинают в январе, в этом случае сыграть несколько игр может быть полезно», - сказал Радимов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.10.2015 00:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 16 октября 2015, 11:30

      Всё, забудьте про этого игрока.

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