Радимов: «Мы поговорим с Кержом»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, что в случае необходимости готов предоставить Александру Кержакову игровую практику. Напомним, сам футболист ранее сообщал о своем намерении отправиться зимой в аренду в зарубежный клуб.

«Мы поговорим с Кержом. Если он будет уезжать в чемпионат, где будет большой перерыв, не думаю, что практика ему понадобится. Но испанцы начинают в январе, в этом случае сыграть несколько игр может быть полезно», - сказал Радимов.