Исполком УЕФА единогласно поддержал Платини

Члены исполнительного комитета УЕФА единогласно поддержали президента организации Мишеля Платини, который, напомним, был отстранен от связанной с футболом деятельности на 90 дней.

«В рамках заседания, прошедшего под председательством Генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино, все члены исполкома УЕФА выразили абсолютное доверие и полную поддержку президенту УЕФА Мишелю Платини, отстраненному решением Комитета ФИФА по этике от любой деятельности, связанной с футболом на срок в 90 дней. Было особо отмечено, что ради сохранения единства европейского футбола, все европейские ассоциации должны приложить максимум усилий для преодоления текущего кризиса и снова вывести спорт №1 на путь устойчивого развития», – говорится в сообщении министерства спорта России.

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко также принимал участие в этом заседании.