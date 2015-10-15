Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Волгарь» разгромил «Луч-Энергию», Алхазов сделал хет-трик с пенальти

    В матче 16-го тура ФНЛ «Волгарь» не испытал больших проблем и обыграл «Луч-Энергию» со счетом 4:1. Счет открыли футболисты из Владивостока, однако гол Кренделева и три пенальти, реализованные Алхазовым, принесли «Волгарю» крупную победу.

    Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Луч-Энергия (Владивосток) – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 - Гузь, 7; 1:1 – Кренделев, 11; 2:1 – Алхазов (с пенальти), 33; 3:1 – Алхазов (с пенальти), 49; 4:1 – Алхазов (с пенальти), 56.

    Волгарь: Бучнев, Терехов, Иванов, Зуйков, Байрыев, Сутормин, Алейник (Газзаев, 82), Лукьянов (Мурихин, 77), Кренделев, Петрович, Алхазов (Веркашанский, 69).

    Луч-Энергия: Котляров, Гузь, Гаджибеков, Колычев, Пискунов, Пономаренко (Столбовой, 57), Кренделев, Насадюк, Клопков, Нивалдо (Козлов, 81), Казанков (Селищев, 64).

    Предупреждения: Гаджибеков, 32; Нивалдо, 47; Терехов, 63; Лукьянов, 73.

    Судья: Роман Чернов.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 15 октября 2015, 22:35

      Что за хрень, три пенальти в одном матче!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11