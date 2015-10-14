Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Саленко: «С такой игрой Украина пройдет на Евро»

    Бывший нападающий сборной России Олег Саленко считает, что Украина пройдет на Евро, если будет демонстрировать футбол, который был на матче со сборной Испании.

    «Сборная Украины оставила хорошее впечатление в матче последнего тура отборочного раунда против Испании. Подопечные Фоменко наконец-то сыграли в открытый атакующий футбол. В составе украинцев есть перспективные футболисты, которым чемпионат Европы во Франции может дать бесценный опыт. Если украинская сборная покажет в стыковых матчах такую же игру, как против испанцев, то дорога на Евро команды будет открыта. Среди возможных соперников нет команд класса сборной Испании, поэтому украинцам нужно выходить и показывать агрессивный и уверенный футбол», – поделился Саленко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Вомбат
    1444843605
    Среди всех стыковых соперников Украина пожалуй самая сильная. Ирландия и Турция хороши, но до Украины не дотягивают. Братья-хохлы на Евро должны попадать. Там и сыграем - в четвертьфинале уже не разводят.
    Ответить
    ologreds
    1694996992
    numo445365
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+