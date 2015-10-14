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    Ташуев: «Аршавин не расстроился из-за того, что не сыграет против «Зенита»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о том, что полузащитник Андрей Аршавин не переживает из-за того, что не сыграет в матче против «Зенита».

    «Расстроился ли Аршавин, что не сможет сыграть против «Зенита»? Он профессионал и не расстраивается из-за такого. Конечно, переживает немного, ведь этого его родной клуб и он горит желанием выйти на поле. Андрею хочется играть и приносить пользу команде. На тренировках видно, как он очень хочет вернуться в строй», - рассказал Ташуев.

    Напомним, что уже месяц Аршавин не может играть из-за надрыва мышц ноги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2015 17:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 14 октября 2015, 20:47

      Я про него уже забыл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 14 октября 2015, 19:35

      Он разве до сих пор играет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 октября 2015, 17:33

      он не растроится если вообще не будет играть

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