Ташуев: «Аршавин не расстроился из-за того, что не сыграет против «Зенита»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о том, что полузащитник Андрей Аршавин не переживает из-за того, что не сыграет в матче против «Зенита».

«Расстроился ли Аршавин, что не сможет сыграть против «Зенита»? Он профессионал и не расстраивается из-за такого. Конечно, переживает немного, ведь этого его родной клуб и он горит желанием выйти на поле. Андрею хочется играть и приносить пользу команде. На тренировках видно, как он очень хочет вернуться в строй», - рассказал Ташуев.

Напомним, что уже месяц Аршавин не может играть из-за надрыва мышц ноги.