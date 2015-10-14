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    Нигматуллин: «Для нашей страны совмещение – нормально»

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о кандидатуре Леонида Слуцкого на посту главного тренера сборной России.

    - Нужно ли дать Слуцкому доработать до Евро, занимая обе должности?

    - У Слуцкого хорошо получается, сборная на Евро, ЦСКА - на первом месте. Договорятся ли Мутко с Гинером? В их интересах сделать все как можно быстрее. Для ЦСКА точно никаких проблем не будет. У них есть самодостаточный Гончаренко.

    - Станет ли для Слуцкого потрясением, если его поставят перед фактом посреди сезона, что он больше не работает с ЦСКА?

    - Слуцкому будет тяжело уходить из ЦСКА. Не просто же так Гинер сказал, что тренер стоит миллиард. Я хорошо помню две истории – как Семин и Газзаев уходили из успешных клубов в сборные. У них не получилось, а вот у Романцева наоборот – хорошо получилось. Для нашей страны совмещение – нормально. Сейчас главное – не навредить.

    - Слуцкий – отличный кандидат на роль главного тренера сборной России на ЧМ-2018?

    - Не надо вешать на Слуцкого ярлыки. Совсем недавно и Капелло был идеальным кандидатом. Он не сумел вывести команду из группы. От любви до ненависти один шаг. Желаю Слуцкому хорошо подготовить команду к чемпионату Европы и выиграть его. Рано думать о чемпионате мира. Прямо сейчас Слуцкий – лучшая кандидатура. А потом мы возьмем и проиграем все матчи на чемпионате Европы по 0:3. Что тогда скажут?

    Источник: Спорт FM

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    14.10.2015 13:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 14 октября 2015, 14:33

      того же мнения, не понимаю эту эйфорию по поводу Слуцкого и разговоры про ЧМ! Еще куча времени! Ведь с Капелло то же самое было, в точности - вывел на ЧМ, значит царь и бог, давайте ему мега контракт предложим! И что потом? Так же и сейчас. Единственное, пока у сборной хорошая игра - рассмотреть вариант совмещения до окончания ЧЕ-16, но боготворить и рассматривать его на долгие годы вперед - нет смысла.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Petrak86 14 октября 2015, 16:27

      Как бы ни любил и уважал ЛВС - согласен!

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      Рейтинг: +56

      FduchFM > Petrak86 14 октября 2015, 19:20

      На счет ЛВС согласен , а вот по поводу Капелло , скажу так дело не в результате дело в самой игре! Я вообще не мог понять(примерно после двух игр при Капелло) за счет чего команда должна забивать ?
      Когда я увидел в каком виде(тактика и мысль игры)он повез команду на ЧМ , я сказал сразу эта команда ничего не добьется . Почему ? см. выше
      И никакой и никогда я не испытывал радости по поводу Капелло
      Вернемся к ЛВС , даже если команда будет проигрывать, но будет играть в такой атакующий футбол с высоким прессингом от которого меня(тебя) переполняют эмоции(конечно с грандами будут подсаживаться) пусть лучше будет так чем смотреть тягомотное болото ворчливого Капелло .

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