Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзагоев: «Слуцкий не требует от игроков того, что они не умеют»

    Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал результат заключительного матча отборочного раунда Евро-2016 против сборной Черногории (2:0), а также оценил работу главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Все отлично. Добились хорошего результата. Выполнили свою задачу, сейчас немножко отдохнем. Потом соберемся и будем готовиться к финальной стадии. В таких матчах бывает особо важно забить первыми. После этого уже легче было контролировать мяч, плюс помимо двух голов у нас было достаточно моментов. Считаю, мы контролировали игру. Победа была закономерной.

    Леонид Викторович хорошо умеет использовать сильные качества игроков. Он не требует от них того, что они не умеют. Это идет команде в плюс. У него было минимальное количество дней, чтобы втянуться, но он успел проделать за это время огромный объем работы и добился хорошего результата. Сказался класс тренера», - отметил Дзагоев.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 13 октября 2015, 17:03

      Давай, Алан! Поменьше травм, побольше голов и пасов и поддерживай тренера!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 13 октября 2015, 10:33

      а что они вообще умеют только миллионы считать валки пазорные

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 октября 2015, 08:40

      Чего не умеют-должны научиться!!! Это же сборная России!!! Кстати, сам Дзагоев довольно прилично отработал. Молодца!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11