«Динамо» снизит зарплату Габулову на 1 миллион евро

Московское "Динамо" предлагает голкиперу Владимиру Габулову продлить контракт. Срок нового соглашения между сторонами составит три года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

Отметим, Габулов по действующему контракту, который заканчивается летом 2016 года, получает 2,5 миллиона евро. Футболист взял паузу для принятия решения.

Источник отмечает, что в таком же положении оказались футболисты, которые летом 2013 года перешли в состав московской команды из "Анжи" - Александр Кокорин, Алексей Ионов, Юрий Жирков и Кристофер Самба.