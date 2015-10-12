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    «Динамо» снизит зарплату Габулову на 1 миллион евро

    Московское "Динамо" предлагает голкиперу Владимиру Габулову продлить контракт. Срок нового соглашения между сторонами составит три года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

    Отметим, Габулов по действующему контракту, который заканчивается летом 2016 года, получает 2,5 миллиона евро. Футболист взял паузу для принятия решения.

    Источник отмечает, что в таком же положении оказались футболисты, которые летом 2013 года перешли в состав московской команды из "Анжи" - Александр Кокорин, Алексей Ионов, Юрий Жирков и Кристофер Самба.

    Источник: Известия

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    12.10.2015 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      Федя Крюгеров 12 октября 2015, 20:02

      Совсем пустяк,всего 1млн долеров.

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 12 октября 2015, 17:09

      он дно !!! он и 500 тыс. деревянных не достоин!

      3
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      Рейтинг: +147

      Legion-o > NEOn13 12 октября 2015, 21:52

      А ты и ушей от дохлого осла не стоишь!!!

      -1
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