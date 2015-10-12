Швеция – Молдавия. Смотреть онлайн

Главный соперник сборной России за выход в финальную стадию Евро-2016 сборная Швеция будет принимать на своем поле Молдавию. Шведам нужна только победа, а также – осечка сборной России в параллельной встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Швеция – Молдавия, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 19:00.