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    Клопп: «Мой «Ливерпуль» будет играть на всю катушку»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свой приход в команду на специальной пресс-конференции.

    «Результат превыше всего. Но как выиграть матч, как вести игру, тоже важно. Я придерживаюсь философии очень эмоционального и быстрого футбола. Моя команда должна играть на всю катушку. Это важно для того, чтобы реализовать эту философию.

    Я хочу построить хорошие отношения с болельщиками команды и подарить им незабываемые воспоминания обо мне. Надеюсь, что мы сможем питаться энергией друг друга. Хочу поблагодарить руководство «Ливерпуля», которое предоставило мне замечательную возможность поработать с командой. Я разделяю их амбиции и модель работы.

    Сейчас я очень взволнован. С нетерпением хочу приступить к работе и к реализации своих идей в команде. У меня талантливые футболисты, и я думаю, что мы сможем создать конкуренцию уже в этом сезоне», - заявил Клопп.

    Источник: Goal.com

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    09.10.2015 10:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 9 октября 2015, 16:23

      Удачи и Побед Юргену с легендарным Ливерпулем!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 9 октября 2015, 16:08

      Давай,Юргенчик,втопчи эти манчестеры и отпрысков абрамовича!ВЕРИМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 9 октября 2015, 16:01

      ну наконец-то! должны дать жару!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 9 октября 2015, 15:30

      Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 октября 2015, 14:39

      Давай, жри напалмом! Если не ты но никто уже.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 9 октября 2015, 14:38

      Давай, Юрген, верим!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      ats 9 октября 2015, 14:31

      У него получится! Уверен! Удачи!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 9 октября 2015, 14:31

      Виват Ливерпуль!!!!!!!!!!!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      borsch123 9 октября 2015, 12:23

      Пуляй и Бахай!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 октября 2015, 12:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже лч не светит

      -6
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