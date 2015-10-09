Клопп: «Мой «Ливерпуль» будет играть на всю катушку»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свой приход в команду на специальной пресс-конференции.

«Результат превыше всего. Но как выиграть матч, как вести игру, тоже важно. Я придерживаюсь философии очень эмоционального и быстрого футбола. Моя команда должна играть на всю катушку. Это важно для того, чтобы реализовать эту философию.

Я хочу построить хорошие отношения с болельщиками команды и подарить им незабываемые воспоминания обо мне. Надеюсь, что мы сможем питаться энергией друг друга. Хочу поблагодарить руководство «Ливерпуля», которое предоставило мне замечательную возможность поработать с командой. Я разделяю их амбиции и модель работы.

Сейчас я очень взволнован. С нетерпением хочу приступить к работе и к реализации своих идей в команде. У меня талантливые футболисты, и я думаю, что мы сможем создать конкуренцию уже в этом сезоне», – заявил Клопп.