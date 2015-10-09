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    Клопп: «Мой «Ливерпуль» будет играть на всю катушку»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свой приход в команду на специальной пресс-конференции.

    «Результат превыше всего. Но как выиграть матч, как вести игру, тоже важно. Я придерживаюсь философии очень эмоционального и быстрого футбола. Моя команда должна играть на всю катушку. Это важно для того, чтобы реализовать эту философию.

    Я хочу построить хорошие отношения с болельщиками команды и подарить им незабываемые воспоминания обо мне. Надеюсь, что мы сможем питаться энергией друг друга. Хочу поблагодарить руководство «Ливерпуля», которое предоставило мне замечательную возможность поработать с командой. Я разделяю их амбиции и модель работы.

    Сейчас я очень взволнован. С нетерпением хочу приступить к работе и к реализации своих идей в команде. У меня талантливые футболисты, и я думаю, что мы сможем создать конкуренцию уже в этом сезоне», – заявил Клопп.

    Источник: Goal.com

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    09.10.2015 10:56
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    Комментарии (14)
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    borsch123
    1444382610
    Пуляй и Бахай!
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    Динамо Тбилиси 81
    1444390292
    Виват Ливерпуль!!!!!!!!!!!!!!!
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    ats
    1444390317
    У него получится! Уверен! Удачи!
    Ответить
    JendosParavoz
    1444390685
    Давай, Юрген, верим!
    Ответить
    dzvinka
    1444390795
    Давай, жри напалмом! Если не ты но никто уже.
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    FRZZ
    1444393827
    Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь.
    Ответить
    feel_this_sheet
    1444395706
    ну наконец-то! должны дать жару!
    Ответить
    Gazelvagen877
    1444396083
    Давай,Юргенчик,втопчи эти манчестеры и отпрысков абрамовича!ВЕРИМ!
    Ответить
    IKER-RAUL
    1444397009
    Удачи и Побед Юргену с легендарным Ливерпулем!!!
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    ologreds
    1694997024
    numo444816
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