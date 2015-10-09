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    Гетце не сыграет с Грузией из-за травмы

    Полузащитник сборной Германии Марио Гетце в матче с Ирландией получил травму приводящей мышцы бедра, после чего был заменен на 35-й минуте встречи.

    По словам Йоахима Лева, участие Гетце в матче с Грузией исключено. Также под вопросом выход на поле в заключительном матче отбора Бастиана Швайнштайгера, который травмировался перед матчем с Ирландией и не появился на поле.

    Напомним, матч Германия – Грузия состоится 11 октября. Немцев в этой встрече устроит ничья, которая выведет команду в финальную часть Евро-2016.

    Источник: Bild

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    09.10.2015 07:18
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