Платини покинул свой офис на три месяца

Президент УЕФА Мишель Платини покинул свой офис в УЕФА и вернется туда через 90 дней. Также французский чиновник не будет принимать участия в официальных мероприятиях организации в этот период. Тем самым Платини выполнил решение комитета по этике ФИФА, который отстранил его от исполнения своих обязанностей.

Напомним, Платини обвиняют в получении незаконного платежа от ФИФА в 2011 году. Сумма перевода составила 2 миллиона швейцарских франков.

Сам Платини опроверг все обвинения и намерен подать апелляцию на решение об отстранении. Исполком УЕФА также поддержал главу организации, а на следующей неделе все 54 члена организации соберутся на внеочередное заседание для обсуждения этой ситуации.