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    Генеральный директор «Кубани» опроверг информацию о долгах

    Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко заявил, что появившаяся сегодня информация о наличии задолженности перед российскими футболистами и персоналом клуба не соответствует действительности.

    "Мне вообще трудно это как-то комментировать, потому что это не соответствует действительности", - сказал Стаценко.

    Напомним, что сегодня появилась информация о том, что игроки, в основном – российские, и персонал "Кубани" не получают зарплату в течение двух месяцев. Более того, футболистам не выплачены премиальные еще за матчи прошлого сезона.

    "Кубань" занимает 12-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея в своем активе 8 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    08.10.2015 18:26
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