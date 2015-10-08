Генеральный директор «Кубани» опроверг информацию о долгах

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко заявил, что появившаяся сегодня информация о наличии задолженности перед российскими футболистами и персоналом клуба не соответствует действительности.

"Мне вообще трудно это как-то комментировать, потому что это не соответствует действительности", - сказал Стаценко.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что игроки, в основном – российские, и персонал "Кубани" не получают зарплату в течение двух месяцев. Более того, футболистам не выплачены премиальные еще за матчи прошлого сезона.

"Кубань" занимает 12-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея в своем активе 8 очков.