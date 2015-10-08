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    Мутко: «Платини не согласен с решением об отстранении»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о дальнейших действиях президента УЕФА Мишеля Платини после его отстранения с занимаемой должности.

    «Что касается Мишеля Платини, то, насколько я знаю, он с этим не соглашается, и на следующей неделе хочет собирать исполком УЕФА. Даже если его членство в ФИФА приостановлено, то его членство в УЕФА должен принимать сам УЕФА. Поэтому в этой части пока до конца неясно», – сказал Мутко.

    Напомним, что Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. На такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.

    Источник: Р-Спорт

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    08.10.2015 14:38
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