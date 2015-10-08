«Барселона» хочет подписать игрока «Шахтера»

"Барселона" планирует подписать контракт с самым талантливым воспитанником "Шахтера" 14-летним защитником Академии донецкого клуба (U-15) Аланом Аусси. Об этом сообщает издание champion.com.ua, ссылаясь на источники в донецком клубе.

Федерация футбола Украины трижды признавала его лучшим футболистом Украины в своем возрасте.

По словам директора "Барселоны" Алекса Санчеса, испанцы готовы подписать с Аланом длительный контракт и воспитывать его в системе каталонского клуба. Больше всего представителей "Барселоны" поразила техника четырнадцатилетнего защитника, а также его физические данные.

В четырнадцать лет Алан Аусси имеет рост 182 сантиметра, причем отмечается фантастической дистанционной скоростью и является самым быстрым игроком академии "Шахтера" на дистации 30 метров и 60 метров.