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    Ковачич: «В Италии скучные тренировки, иногда даже без мячей»

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич рассказал о причинах, которые побудили его сменить «Интер» на мадридский клуб.

    «В Италии очень скучные тренировки, иногда на них даже не используют мячи. Конфликта с Манчини у меня не было, однако наши отношения нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. Я не знаю, что он думает о моем уходе. Я в любом случае рад покинуть «Интер», потому что неизвестно, чем бы закончилось мое пребывание в этом клубе», - рассказал Ковачич.

    Кроме того, важную роль в переходе сыграла возможность выигрывать трофеи.

    «Я перешел из клуба, который ни за что не борется, в клуб, который претендует на победу в каждом турнире».

    Источник: Football Italia

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    06.10.2015 23:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 7 октября 2015, 10:49

      Нормально прикололся кренделёк !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Zaksaid 7 октября 2015, 04:59

      Просто ты в интере ничего не показал, и в реале точно так же будет

      1
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 6 октября 2015, 23:36

      Ну, Да, Рафа, конечно в Неаполе зажигал)

      0
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