Ковачич: «В Италии скучные тренировки, иногда даже без мячей»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич рассказал о причинах, которые побудили его сменить «Интер» на мадридский клуб.

«В Италии очень скучные тренировки, иногда на них даже не используют мячи. Конфликта с Манчини у меня не было, однако наши отношения нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. Я не знаю, что он думает о моем уходе. Я в любом случае рад покинуть «Интер», потому что неизвестно, чем бы закончилось мое пребывание в этом клубе», - рассказал Ковачич.

Кроме того, важную роль в переходе сыграла возможность выигрывать трофеи.

«Я перешел из клуба, который ни за что не борется, в клуб, который претендует на победу в каждом турнире».