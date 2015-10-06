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    • Ковачич: «В Италии скучные тренировки, иногда даже без мячей»

    Ковачич: «В Италии скучные тренировки, иногда даже без мячей»

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич рассказал о причинах, которые побудили его сменить «Интер» на мадридский клуб.

    «В Италии очень скучные тренировки, иногда на них даже не используют мячи. Конфликта с Манчини у меня не было, однако наши отношения нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. Я не знаю, что он думает о моем уходе. Я в любом случае рад покинуть «Интер», потому что неизвестно, чем бы закончилось мое пребывание в этом клубе», – рассказал Ковачич.

    Кроме того, важную роль в переходе сыграла возможность выигрывать трофеи.

    «Я перешел из клуба, который ни за что не борется, в клуб, который претендует на победу в каждом турнире».

    Источник: Football Italia

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    06.10.2015 23:28
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    Комментарии (4)
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    Chuck_TLT
    1444163797
    Ну, Да, Рафа, конечно в Неаполе зажигал)
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    Zaksaid
    1444183158
    Просто ты в интере ничего не показал, и в реале точно так же будет
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    Витус Беринг
    1444204148
    Нормально прикололся кренделёк !!!
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    ologreds
    1694997038
    numo444592
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