Торрес: «Бенитес не оборонительный тренер»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес прокомментировал тактические предпочтения главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса. Футболист не считает наставника склонным к оборонительной игре.

"Я очень хорошо его знаю. Мы были четыре года вместе в двух командах. Он не оборонительный тренер. Ему надо дать время поработать, и вы все сами увидите», - говорит Торрес.

Также игрок поделился своим мнением о матче между «Атлетико» и «Реалом» (1:1) в седьмом туре Примеры.

«Мы потеряли два очка в матче с "Реалом". Это правда, чем большими силами вы атакуете, тем больше шансов получить на свои ворота контратаку. Я даже не знаю, были ли наши последние десять минут хорошо проведенными, или нет. Мы явно хотели победить больше, чем "Реал". Я считаю, то, что сделали мы во втором тайме, заслуживает восхищения. Это не "Реал" захотел отступиться - это "Атлетико" заставил».