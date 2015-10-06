Уткин: «Не отказываюсь от своих оценок руководства «Матч ТВ»

Комментатор «НТВ-Плюс» Василий Уткин прокомментировал свой переход на новый телеканал «Матч ТВ».

«Офицер вперед пятками не ходит. Но это не значит, что армия никогда не отступает. Не отказываюсь от своих оценок руководства «Матч ТВ», по-прежнему настроен скептически, но при этом никого не просил мне помогать или за меня вступаться. Считаю себя свободным в принятии решений. И вполне могу оказаться не прав. Но меня убедила фраза одного человека: «Следует понимать, что это не вы идете на новый канал. Это к вам пришли новые руководители, а вы тут были и есть».

Спортивному комментатору в России есть куда пойти работать. В рестораны, например. На радио. Не вижу проблемы в том, что «Матч ТВ» станет каналом-монополистом. Конкуренция между комментаторами останется, остальное касается больше покупки телеправ, чем ситуации на рынке рабочей силы», – заявил Уткин.