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    Нэвилл: «В матче против «Арсенала» «МЮ» выглядел контуженным»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл проанализоваровал действия манкунианцев в матче АПЛ против «Арсенала» (3:0).

    «Манчестер Юнайтед» выглядел контуженным. Не было похоже, что они готовились к сильным сторонам соперника. Это относится и к игре Касорлы, и к обилию свободного пространства у Озила. Использование Швайнштайгера в первой половине было непонятным с тактической точки зрения. В самом начале игры четверо защитников «МЮ» выдвигались очень далеко. К седьмой минуте счет был уже 2:0, и нужно было что-то с этим делать, отступать. Требовались изменения, но на протяжении тайма их так и не последовало. Команда никак не адаптировалась к происходящему на поле», - говорит Нэвилл.

    Также бывший игрок «МЮ» прокомментировал действия некоторых отдельных футболистов.

    «Швайнштайгера, Кэррика и Руни полностью превзошли количественно, их переиграли и перебороли. Этого никак нельзя было ожидать в середине поля. Депай и Мата не возвращались назад, из-за чего обнажились фланги. Дармиан, похоже, провел свой самый тяжелый матч. Когда он только приехал из Италии, он проявил себя отлично, но в этой игре у него были проблемы. В прошлых матчах полузащитники играли компактно и помогали обороне, а в этой игре такого не было: их разобрали. «Арсенал» сыграл очень и очень хорошо».

    Источник: Skysports

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    05.10.2015 21:48
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