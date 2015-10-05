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    Агент: «Боатенг просто тренируется с «Миланом» - что будет дальше, никто не знает»

    Агент полузащитника «Шальке» Кевина-Принса Боатенга прокомментировал тот факт, что его клиент тренируется с «Миланом».

    «Он был очень хорошо встречен, и он очень большой фанат «Милана». Сейчас он думает только лишь о тренировках, чтобы поддерживать себя в лучшей форме. У него много друзей в составе красно-черных, включая Марио Балотелли. Они часто видятся друг с другом вне поля.

    Мы никогда не перестанем быть благодарными Адрианно Галлиани, который разрешил Кевину вернуться и тренироваться в своем «втором доме». Летом мы вели усиленные переговоры с множеством клубов, в том числе и с итальянскими, но так и не нашли тех, кто смог бы удовлетворить запросы Кевина. Сейчас он в «Милане», но только для того, чтобы тренироваться. Что будет в будущем? Никто не знает», - отметил агент футболиста.

    Источник: Football Italia

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    05.10.2015 17:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 5 октября 2015, 17:28

      А ничего не будет. Палермо или кальяри его ждёт

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