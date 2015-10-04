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    Венгер: «Я не знаю, когда уйду на пенсию»

    Бессменный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, возглавляющий лондонскую команду с 1996 года, пока не решил, когда он распрощается с большим футболом.

    «Я еще не решил, когда уйду на пенсию. Мне всегда страшно называть точную дату. Я уже много раз слышал тренеров, которые говорили, что уйдут через год, а потом продолжали работу. Одно знаю точно: когда я уйду на пенсию, это действительно будет пенсия, без всяких возвращений», — заключил Венгер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2015 13:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 4 октября 2015, 17:42

      Арсен, без вас будет скучно. Долголетия вам в тренерской работе.

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      Рейтинг: +18

      robik 4 октября 2015, 16:13

      Лучше уйти на подъёме, а не так как Адвокаата в возрасте 68 лет выперли из Сандерленда. Третий Кубок Арсенала подряд - как раз будет таким подъёмом.

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