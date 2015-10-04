Венгер: «Я не знаю, когда уйду на пенсию»

Бессменный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, возглавляющий лондонскую команду с 1996 года, пока не решил, когда он распрощается с большим футболом.

«Я еще не решил, когда уйду на пенсию. Мне всегда страшно называть точную дату. Я уже много раз слышал тренеров, которые говорили, что уйдут через год, а потом продолжали работу. Одно знаю точно: когда я уйду на пенсию, это действительно будет пенсия, без всяких возвращений», — заключил Венгер.