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    Ирвин: «Сомневаюсь, что Кантона был игроком мирового уровня»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Денис Ирвин подверг сомнению слова экс-наставника манкунианцев Алекса Фергюсона о том, что нападающий Эрик Кантона был футболистом мирового уровня.

    «Я бы хотел начать с нашего вратаря Шмейхеля. Он, Рой Кин, Пол Скоулз и Райан Гиггз были игроками мирового уроня. С Роналду я не играл. Но что касается Эрика Кантона, то я не уверен, что он был игроком мирового класса. Он был катализатором наших успехов, но на международной арене ничего толком не добился, так что тут можно спорить»,- считает Ирвин.

    Источник: Daily Star

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    04.10.2015 10:34
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