Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент Кокорина: «Александр хочет выиграть что-то значимое с «Динамо»

    Кирилл Логинов, агент нападающего "Динамо" Александра Кокорина, прокомментировал высказывание генерального директора "Зенита" Максима Митрофанова об интересе к его клиенту.

    - Здорово, что Максим Митрофанов так отзывается об Александре. Но главное, что тот отметил — переговоров не было. Значит, комментатор Орлов врал, когда говорил, что агенты Кокорина требуют у «Зенита" пять миллионов. Митрофанов же официальное лицо? Он все сказал, как есть.

    Действующий контракт Кокорина с «Динамо» истекает будущим летом. Есть ли подвижки с новым контрактом?

    — Ну, это без комментариев, это внутреннее дело. Есть футбольный клуб «Динамо» (Москва), есть игрок, который выступает за этот Великий клуб. Великий обязательно напишите с большой буквы. Остальное я не комментирую.

    — Может, раскроете секрет, есть ли предложения?

    — Ну, я же сказал: «Не комментирую». Прекратите меня расспрашивать. Для начала стоит выиграть что-то значимое с «Динамо», за которое Александр достаточно долго выступает. Но это мое мнение, которое может не совпадать с тем, что думает Александр. Мы за спиной клуба переговоров ни с кем не ведем. Пытаюсь донести эту позицию до всяких сердобольных посредников и других граждан, которые пытаются что-то делать. Если у вас есть предложения — обращайтесь в футбольный клуб «Динамо». Если клуб будет заинтересован и сочтет возможным рассмотреть предложение, — нас оповестят.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 3 октября 2015, 20:22

      Понятно, что в Динамо хочет выиграть, т.к другой клуб просто не возьмёт его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 3 октября 2015, 13:16

      Кокорину жизни не хватит на это желание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      AntonioZsp 3 октября 2015, 12:33

      ничего Динамо не выйграет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 3 октября 2015, 12:01

      Великая у него только зарплата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 3 октября 2015, 11:36

      Не пойму поведение Орлова и тех кто по сторонам ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 3 октября 2015, 10:06

      СМЕЯТЬСЯ ПРАВО НЕ ГРЕШНО вЕЛИКИЙ кОКОРИН В вЕЛИЧАЙШЕМ КЛУБЕ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11