Агент Кокорина: «Александр хочет выиграть что-то значимое с «Динамо»

Кирилл Логинов, агент нападающего "Динамо" Александра Кокорина, прокомментировал высказывание генерального директора "Зенита" Максима Митрофанова об интересе к его клиенту.

- Здорово, что Максим Митрофанов так отзывается об Александре. Но главное, что тот отметил — переговоров не было. Значит, комментатор Орлов врал, когда говорил, что агенты Кокорина требуют у «Зенита" пять миллионов. Митрофанов же официальное лицо? Он все сказал, как есть.

— Действующий контракт Кокорина с «Динамо» истекает будущим летом. Есть ли подвижки с новым контрактом?

— Ну, это без комментариев, это внутреннее дело. Есть футбольный клуб «Динамо» (Москва), есть игрок, который выступает за этот Великий клуб. Великий обязательно напишите с большой буквы. Остальное я не комментирую.

— Может, раскроете секрет, есть ли предложения?

— Ну, я же сказал: «Не комментирую». Прекратите меня расспрашивать. Для начала стоит выиграть что-то значимое с «Динамо», за которое Александр достаточно долго выступает. Но это мое мнение, которое может не совпадать с тем, что думает Александр. Мы за спиной клуба переговоров ни с кем не ведем. Пытаюсь донести эту позицию до всяких сердобольных посредников и других граждан, которые пытаются что-то делать. Если у вас есть предложения — обращайтесь в футбольный клуб «Динамо». Если клуб будет заинтересован и сочтет возможным рассмотреть предложение, — нас оповестят.