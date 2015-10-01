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Уткин не будет бриться наголо после матча ЦСКА - ПСВ

1 октября 2015, 17:09
6

Телекомментатор Василий Уткин не будет бриться наголо, несмотря на данное обещание сделать это, в случае если голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит гол в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против голландского ПСВ. Журналист дал понять, что его слова в Twitter стоит воспринимать как шутку.

– Ты о чем вообще? – сказал Уткин, отвечая на вопрос корреспондента о несдержанном обещании

– Ну как же, – бормочу, – твиттер... Акинфеев... сухой матч... опять не получилось... вся прогрессивная общественность осуждает... Ой, это не отсюда!

– Понятно, – усмехается, – и ты поверил? Да это же шутка была! Я же далеко не в первый раз пишу про то, что побреюсь наголо. Но ни разу, если заметил, этого не сделал.

– А народ все верит. И ретвитит. Даже пародии появляются. Вот, например: "Сегодня Акинфеев сыграет на ноль. Если нет – побреюсь наголо!.. Подпись – Федор Бондарчук".

– Это тоже хорошая шутка. А если серьезно, то очень надеюсь дожить до того благословенного дня, когда вратарь ЦСКА действительно сыграет в Лиге чемпионов сухой матч.

– Может, ему вправду стоило дать пробить пенальти, чтобы приманить фарт?

– Ни в коем случае!

Источник: «Московский комсомолец»
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА ПСВ Акинфеев Игорь Уткин Василий
Комментарии (6)
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tims
1443709918
Кто бы сомневался, что это оплывшее чучело выполнит своё обещание. Вообще-то, его можно понять. Если он наголо побреется, то невозможно будет понять где у него чавка, а где жо..а.
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Костянfriend
1443711563
Уткин трепло известное. Считает себя страшно талантливым парнем. Но, как все уже видят, самооценка завышена.
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hayasik
1443720125
axaxax shytni4ok
Ответить
komandos99
1443722808
Жиробас пистит как дышит
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Dobroe_Teplo
1443975082
Вася, а ты ПУСТОЗВОН!!! (это я так, легко из без мата) ну ты понял кто ты!
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