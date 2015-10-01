Уткин не будет бриться наголо после матча ЦСКА - ПСВ

Телекомментатор Василий Уткин не будет бриться наголо, несмотря на данное обещание сделать это, в случае если голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит гол в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против голландского ПСВ. Журналист дал понять, что его слова в Twitter стоит воспринимать как шутку.

– Ты о чем вообще? – сказал Уткин, отвечая на вопрос корреспондента о несдержанном обещании

– Ну как же, – бормочу, – твиттер... Акинфеев... сухой матч... опять не получилось... вся прогрессивная общественность осуждает... Ой, это не отсюда!

– Понятно, – усмехается, – и ты поверил? Да это же шутка была! Я же далеко не в первый раз пишу про то, что побреюсь наголо. Но ни разу, если заметил, этого не сделал.

– А народ все верит. И ретвитит. Даже пародии появляются. Вот, например: "Сегодня Акинфеев сыграет на ноль. Если нет – побреюсь наголо!.. Подпись – Федор Бондарчук".

– Это тоже хорошая шутка. А если серьезно, то очень надеюсь дожить до того благословенного дня, когда вратарь ЦСКА действительно сыграет в Лиге чемпионов сухой матч.

– Может, ему вправду стоило дать пробить пенальти, чтобы приманить фарт?

– Ни в коем случае!