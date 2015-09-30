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Лига чемпионов. ЦСКА удержал победу в матче с ПСВ

30 сентября 2015, 23:34
26

В матче второго тура Лиги чемпионов ЦСКА взял верх над ПСВ. В первом тайме армейцы трижды огорчили гостей: дублем отличился Думбия, еще один гол забил Муса. Во второй половине ПСВ сумел сократить отставание в счете до минимального усилиями Лестьенна, который также оформил дубль. На большее голландцев, которые заканчивали матч в меньшинстве, не хватило - победа ЦСКА со счетом 3:2.

Напомним, что в этой группе также выступают «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбург»

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур

ЦСКА – ПСВ – 3:2 (3:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Муса, 7; 2:0 – Думбия, 20; Думбия (с пенальти), 36; 3:1 - Лестьенн, 60; 3:2 - Лестьенн, 68.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Еременко, 66), Муса, Дзагоев, Тошич (Миланов, 66), Думбия (Панченко, 90+2).

ПСВ: Зут, Морено, Ариас, Брума, Бренет (Поульсен, 77), Хендрикс, Преппер, Махер (Влут, 89), Нарсинг, Лестьенн (Перейро, 77), Локадия.

Предупреждения: Локадия, 16; Зут, 35; Ариас, 43; Ариас, 80; Щенников, 85.

Удаления: Ариас, 80.

Судья: Рудди Буке

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Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА ПСВ
Комментарии (26)
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Misha78
1443645629
С победой, но в концовке заставили понервничать...
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Alex Y
1443645706
Опять Игоря защита подставила :)
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themist
1443645849
Молодцы победили, но нервная концовка... ЦСКА нужно реализовывать свои моменты!
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астраханец
1443646388
Ну хоть так) с победой)) вчера Зенит, сегодня ЦСКА) а завтра должны Локо, Краснодар и Рубин поддержать планку))
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vest01
1443647220
Ты чо чушь несешь
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slavа0508
1443648152
Болею за врагов Армейцев,Но сегодня переживал за Армейцев,с победой болельшиков Армейцев,настоящих болельщиков а не тех кто только и может на сайтах разную ересть писать,,,
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petlyra
1443654317
В защите все хуже играют. Дальше тяжелее будет.
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tims
1443655644
Повторю тут свой коммент из "Соккера"... Очень досадно, что ЦСКА не сыграл на ноль. Начали за здравие, кончили - за упокой. Только так лично я оцениваю игру армейцев с ПСВ. Вот эта троица, что тут на третьем снимке и предопределила такой нервный результат. Очень слабо сыграли Щенников, А.Березуцкий и примкнувший к ним Вернблум. Много ошибок делал и Дзагоев. Что бы ни говорил в послематчевом интервью Слуцкий, но это не команда успокоилась после первого тайма. Это он игроков успокоил. Нельзя было играть от обороны весь матч. Во втором тайме чувствуется усталость, скорости другие. И часто теряя мяч, бежать к своим воротам очень нелегко. А это пришлось делать. Панченко надо было выпустить в начале второго тайма, а не в конце. Ерёменко не заменяет должным образом даже такого несколько разобранного Натхо. Финн практически не играет. Миланов может заменить устающего Тошича, но втягивается в игру дольше, чем позволительно. Акинфеева ругать не буду, но, похоже, психолог с ним работает недостаточно. Если вообще работает... Во тором тайме армейская вся команда сильно ослабила концентрацию на игре. Куда-то пропала решительность даже в нечастых атакующих действиях. И хорошо, что удержали победный счёт. Словом, тренерской группе есть ещё над чем работать. Однако, убеждён, что ЦСКА вполне по силам выйти из группы, как минимум, со 2 места. Чего и желаю армейцам!..
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sir_Alex
1443670858
Насколько хорош был первый тайм в исполнении армейцев, настолько был отвратителен второй
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Каратель помойников
1443676388
цска и всех коней с победой!ну, а дырофея с очередным рекордом,видимо хочет чтобы никто и никогда не побил
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