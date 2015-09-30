Лига чемпионов. ЦСКА удержал победу в матче с ПСВ

В матче второго тура Лиги чемпионов ЦСКА взял верх над ПСВ. В первом тайме армейцы трижды огорчили гостей: дублем отличился Думбия, еще один гол забил Муса. Во второй половине ПСВ сумел сократить отставание в счете до минимального усилиями Лестьенна, который также оформил дубль. На большее голландцев, которые заканчивали матч в меньшинстве, не хватило - победа ЦСКА со счетом 3:2.

Напомним, что в этой группе также выступают «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбург»

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур

ЦСКА – ПСВ – 3:2 (3:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Муса, 7; 2:0 – Думбия, 20; Думбия (с пенальти), 36; 3:1 - Лестьенн, 60; 3:2 - Лестьенн, 68.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Еременко, 66), Муса, Дзагоев, Тошич (Миланов, 66), Думбия (Панченко, 90+2).

ПСВ: Зут, Морено, Ариас, Брума, Бренет (Поульсен, 77), Хендрикс, Преппер, Махер (Влут, 89), Нарсинг, Лестьенн (Перейро, 77), Локадия.

Предупреждения: Локадия, 16; Зут, 35; Ариас, 43; Ариас, 80; Щенников, 85.

Удаления: Ариас, 80.

Судья: Рудди Буке

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