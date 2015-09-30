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    Джеррард: «У Месси больше командных действий, чем у Роналду»

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Легенда «Ливерпуля» отдал предпочтение Месси.

    «Я предпочел бы, наверное, Месси, поскольку в его игре больше командных действий. Он способен отдать больше результативных передач. Все мы счастливые люди, потому что живем с ними в одну эпоху. Роналду и Месси – два игрока, которых я действительно опасался. В заключительной трети поля их не остановить, эти двое с другой планеты» - говорит Джеррард.

    Источник: Daily Mail

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    30.09.2015 20:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 4 октября 2015, 13:09

      Зато Роналду заиграет в любой команде: будь то позиционная игра или на контратаках. Когда для Месси нужны особая команда и стиль игры

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