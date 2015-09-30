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    «Севилья» собирается выкупить Иммобиле у «Боруссии» Д

    Нападающий «Севильи» Чиро Иммобиле, который арендован испанским клубом у дортмундской «Боруссии», останется в Испании.

    Напомним, что немецкий период карьеры Иммобиле получился неудачным, после чего он отправился в аренду в «Севилью». Контракт включал в себя право выкупа, и теперь севильцы этим правом намерены воспользоваться.

    Приобретение Иммобиле может стать самой дорогой покупкой «Севильи» при Эмери. На сегодняшний день наибольшая сумма при этом тренере была выплачена за Стивена Нзонзи – 9,8 миллиона евро.

    Источник: Eurosport.ru

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    30.09.2015 19:34
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