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    Черевченко: «Простых соперников в еврокубках нет»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал предстоящий домашний матч против «Шкендербеу» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

    – Денисов и Касаев не доиграли матч с ЦСКА. В каком они состоянии?

    – Состояние нормальное. Готовы ли они играть, узнаем завтра.

    – Что можете сказать о «Скендербеу»?

    – Очень ровная команда, которая играет жестко и на грани фола. В составе есть быстрые игроки, молодые и опытные. Знаю, что их пообещали премировать за положительный результат в матче. Сегодня вечером донесем до ребят, что это за команда. Могу сказать, что простых соперников в еврокубках нет. Посмотрите на результаты первого тура Лиги Европы. И кто мог предположить, что БАТЭ обыграет «Рому» в Лиге чемпионов? – сказал наставник «Локо».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    30.09.2015 18:52
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