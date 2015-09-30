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    Моуринью: «Мне не очень понятно, что нужно менять»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моурнью - о матче против "Порту", в котором его команда уступила на выезеде со счетом 2:1.

    "Мы хорошо играли, но допустили две досадные ошибки. Иногда ты совершаешь такие ляпы и наказания не следует, но нам не удалось его избежать. Соперник раз за разом подавал угловые, мы были к этому полностью готовы. И в момент, когда игра целиком находилась под нашим контролем, "Челси" пропустил глупый гол.

    Игра была равной, эти ошибки после угловых были вне контекста матча. Ты ведь прекрасно знаешь, что нужно делать в таких случаях. Понятно, куда летит мяч. Ведь можно отследить каждое движение. Не думаю, что мои подопечные заслуживают критики. Думаю, что команда играла все-таки хорошо.

    Такие матчи, как сегодня, анализировать сложнее всего. Потому что команда играла хорошо, и не очень понятно, что нужно менять. Легко решить, какие нужны коррективы, когда игра провальная", - заявил Моуринью.

    Источник: УЕФА

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    30.09.2015 08:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 11:41

      Тогда - на выход с вещами!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 сентября 2015, 09:39

      ахахаха, порту кучу моментов имел, моур "игра равная", возили автобус как хотели, счет еще удачній для них.

      0
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 30 сентября 2015, 09:23

      Дебмл!

      1
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      Рейтинг: +12

      Fakoll 30 сентября 2015, 09:23

      да прям уж очень хорошо играли

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