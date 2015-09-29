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    Веденеев: «В Лиге чемпионов игра питерцев выглядит слаженнее»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал о своих ожиданиях от матча сине-бело-голубых на групповом этапе Лиги чемпионов против «Гента».

    «На сегодняшний день «Зенит» немного разбалансирован. В чемпионате России у Андре Виллаш-Боаша нет возможности выставить оптимальный состав. Из-за лимита такие игроки, как Доменико Кришито, не могут выходить на поле. Футболисты, которых выпускает тренер в национальном первенстве, не всегда находятся в оптимальной физической форме. Последняя игра с московским «Спартаком» показала, что игроки не могут два тайма действовать в высоком темпе.

    В Лиге чемпионов игра питерцев выглядит слаженнее. Лимита на легионеров нет, и все иностранцы могут выйти на поле. Сегодня я наблюдал за игрой молодежных команд «Зенита» и «Гента». Молодые игроки бельгийского клуба действовали в высочайшем темпе на протяжении всего матча. Они сохраняли холодную голову, несмотря на высокий темп и молодость. Отсюда можно сделать вывод, что в «Генте» очень организованные и умные игроки, поэтому легко с ними никому не будет», - отметил Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2015 17:58
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