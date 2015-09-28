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    Черчесов может возглавить один из европейских клубов

    Бывший главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов рассказал, что летал на переговоры с представителями европейского клуба. По словам специалиста, окончательно вопрос о трудоустройстве может решиться на этой неделе.

    «Действительно, я по приглашению президента одного из европейских клубов летал на встречу. Мы провели переговоры, обсудили некоторые вещи. На этой неделе запланирована еще одна встреча, по итогам которой я должен принять окончательное решение. Страну и клуб по понятным причинам пока не хочу называть», — сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2015 11:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Miha02 28 сентября 2015, 15:42

      Хороший тренер!

      0
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      Рейтинг: +10

      augur 28 сентября 2015, 14:22

      старушка из Турина надеюсь))))))

      0
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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 28 сентября 2015, 13:45

      В чешский скотинек

      0
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      Рейтинг: +11

      FiZryk 28 сентября 2015, 12:43

      Давай снова в тироль

      0
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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот 28 сентября 2015, 12:15

      Мог бы и в России работать, в том же Спартаке, Анжи или Рубине.

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 28 сентября 2015, 12:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клубы из Сан-Марино тоже Европейские!!!Почему бы и нет(((

      -4
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 28 сентября 2015, 11:59

      Хахаха))) Белоруссия - тоже Европа!

      -2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 28 сентября 2015, 11:50

      (((

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      Рейтинг: +28

      kun 28 сентября 2015, 11:41

      австрийский тироль вероятнее всего,ну или другой клуб из австрии,т.к. он там 6 лет провел как игрок...

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 28 сентября 2015, 11:38

      Лихтенштейн. А клуб слишком известен, чтобы говорить об этом в слух!!!

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