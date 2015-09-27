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    У Акинфеева ушиб колена

    Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что у голкипера армейцев Игоря Акинфеева диагностирован ушиб в области коленного сустава.

    - У него диагностирован ушиб в области коленного сустава. В перерыве матча с "Локомотивом" мы наложили ему повязку, он доиграл второй тайм. После встречи ему оказали медицинскую помощь. На понедельник намечено контрольное обследование, после которого можно будет сделать окончательные выводы о повреждении.

    - Кости не задеты?

    - Никакого перелома нет. В любом случае, будем тщательно обследовать Игоря.

    - По предварительным прогнозам, каковы сроки восстановления голкипера?

    - Пока я могу сказать, что Игорь несколько дней будет работать индивидуально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2015 22:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 06:37

      Здоровья его колену

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24995

      bset 27 сентября 2015, 23:40

      Будет обидно, если Игорь не сыграет, а мы в итоге от ПСВ не пропустим.

      2
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