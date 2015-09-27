У Акинфеева ушиб колена

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что у голкипера армейцев Игоря Акинфеева диагностирован ушиб в области коленного сустава.

- У него диагностирован ушиб в области коленного сустава. В перерыве матча с "Локомотивом" мы наложили ему повязку, он доиграл второй тайм. После встречи ему оказали медицинскую помощь. На понедельник намечено контрольное обследование, после которого можно будет сделать окончательные выводы о повреждении.

- Кости не задеты?

- Никакого перелома нет. В любом случае, будем тщательно обследовать Игоря.

- По предварительным прогнозам, каковы сроки восстановления голкипера?

- Пока я могу сказать, что Игорь несколько дней будет работать индивидуально.