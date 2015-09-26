Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «Малагой»

Российский полузащитник "Реала" Денис Черышев попал в заявку команды на матч против "Малаги", который состоится сегодня в рамках 6-го тура Примеры.

Кроме того, в заявку "галактикос" включены: Навас, Касилья, Варан, Начо, Марсело, Арбелоа, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Ковачич, Модрич, Иско, Льоренте, Роналду, Бензема, Васкес и Хесе. Из-за травм в сегодняшнем матче не сыграют Хамес Родригес и Гарет Бэйл.

Напомним, Черышев провел первый матч в Примере в составе "Реала" на прошлых выходных. Хавбек вышел на поле в поединке против "Гранады", заменив Карима Бензема.