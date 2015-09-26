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    Энрике: «В пропущенных голах нет вины тер Штегена - за оборону отвечает вся команда»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выступил в защиту голкипера Марка-Андре тер Штегена, который в последнее время подвергается критике за пропущенные голы.

    «Я понятия не имею, что там про него говорят или пишут, я не буду комментировать критику в адрес тер Штегена.

    Вообще привычка к постоянной критике в свой адрес должна быть в крови у профессионального спортсмена. А позиция вратаря – это особый случай. Любое удачное или неудачное действие голкипера сразу видно всем.

    В голах, которые мы на сегодня пропустили, нет вины конкретно Браво, тер Штегена или Масипа. За это отвечает вся команда», – сказал Энрике.

    Источник: Sports.ru

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    26.09.2015 11:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      zenit747 26 сентября 2015, 11:38

      сколько можно защищать его, прям новый Вальдес со своими косяками.

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