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    Модрич: «Поражение «Барселоны» немного удивило»

    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич считает, что "сливочным" следует думать о своей игре и поменьше обращать внимание на результаты других команд.

    «Я не думаю о поражении «Барселоны». Мы должны быть сосредоточены на своей игре, а не размышлять о других командах. Конечно, этот результат нас немного удивил, но мы думаем о наших ближайших матчах. У нас впереди сложные встречи с «Малагой», «Атлетико», а также игра в Лиге чемпионов», - говорит Модрич.

    Источник: AS

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    25.09.2015 00:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 25 сентября 2015, 12:57

      Тогда может прекратите судей покупатb? Как в матче с Гранадой например

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