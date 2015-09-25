Модрич: «Поражение «Барселоны» немного удивило»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич считает, что "сливочным" следует думать о своей игре и поменьше обращать внимание на результаты других команд.

«Я не думаю о поражении «Барселоны». Мы должны быть сосредоточены на своей игре, а не размышлять о других командах. Конечно, этот результат нас немного удивил, но мы думаем о наших ближайших матчах. У нас впереди сложные встречи с «Малагой», «Атлетико», а также игра в Лиге чемпионов», - говорит Модрич.