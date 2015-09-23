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    Пента-трик Левандовски – самый быстрый в истории четырех ведущих европейских лиг

    Пента-трик, который оформил нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, выйдя на замену в матче шестого тура Бундеслиги против "Вольфсбурга" (5:1), стал самым быстрым в истории четырех ведущих европейских чемпионатов.

    На то, чтобы пять раз поразить ворота соперника, Левандовски понадобилось девять минут. В испанском чемпионате рекордным является пента-трик Владислава Кубалы, на который у него ушло 19 минут (1952 год). В АПЛ аналогичное достижение принадлежит Джермейну Дефо (2009 год, 36 минут), в Серии А – Мирославу Клозе (2013 год, 39 минут).

    Кроме того, Левандовски стал первым футболистом, забившим пять голов после выхода на замену.

    Источник: Sports.ru

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    23.09.2015 01:33
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