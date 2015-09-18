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    • Инфантино: «Пока конкретного проекта третьего еврокубка у УЕФА нет»

    Инфантино: «Пока конкретного проекта третьего еврокубка у УЕФА нет»

    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино проинформировал, что УЕФА на данный момент не имеет конкретного проекта нового международного клубного турнира, который мог бы стать третьим европейским кубком.

    «У нас два отличных соревнования – Лига чемпионов, лучший турнир в мире, и стремительно развивающаяся Лига Европы. Но все меняется, все развивается. Мы не боимся обсуждать и задавать себе вопрос о том, что мы делаем. Пока мы собираем идеи. В какой-то момент мы примем решение – или будем довольствоваться имеющимся, или совершим революцию на клубном уровне. Пока никакого конкретного проекта у нас нет», – сообщил Инфантино.

    Источник: ТАСС

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    18.09.2015 14:19
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