Данни: «В матче с «Валенсией» все было на нашей стороне»

Я поделюсь своим впечатлением :
Ударил гол, Ударил Два!
Вот это классная игра!
Трещала форма вся по швам,
И получал Халк по ногам.
Дани красиво пас отдал,
Артем почти не отставал.
Гарай и Ломбертс молодцы
Снимали верхние мячи,
Не просто Кришито пришлось
Собрался парень, обошлось.
Не просто Хави успевать,
Давление на нас опять.
Ладыгин малость налажал,
Два гола глупо пропускал.
Игра по-новой началась,
2:2 опять - что за напасть!
Андре от бровки не отходит.
Других ребят в игру он вводит:
Файзулин, Шатов - быстро в бой,
Артем и Игорь - вы "домой"!
Задумка вроде не плоха,
Приободрилася игра.
Олег дает красивый пас.
Аксель Витсель , команду спас!
Мяч в дальний угол запустил
От штанги низом гол забил.
2:3 Хороший результат!
Болельщик тоже будет рад!
Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился своими впечатлениями от победного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (3:2).
«Тяжелой, конечно, игра получилась. Но ничего иного в этом плане мы и не ждали. Ведь "Валенсия", обладая очень хорошим составом, играла дома. Хорошо, что мы забили два мяча в первом тайме. Во втором тайме чуть больше стали играть сзади. При счете (2:2), считаю, удачно контратаковали, что и привело к победному мячу и трем очкам. Они – очень важны.
Когда Витсель забил третий мяч, почувствовал – теперь победа от нас уже не уйдет. Да, потом "Валенсия" нас все-таки все равно поддавливала, но тот миг, когда Аксель сделал счет (3:2) все равно оказался особенным. Да, бывает, что мы проигрываем, бывает, что удача отворачивается от "Зенита". Но сегодня все было на нашей стороне.
То, что «Зенит» впервые в своей истории выиграл в Испании - это очень хороший момент. Теперь, будем рассчитывать, что сможем выиграть в ближайшее время и во Франции и в Бельгии. Еще раз хочу подчеркнуть: в Валенсии все бились друг за друга, поддерживали в трудных ситуациях, подгоняли, бежали. Теперь, конечно, хочется идти дальше и по-прежнему быть единой командой», - рассказал португалец.