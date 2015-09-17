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    Данни: «В матче с «Валенсией» все было на нашей стороне»

    Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился своими впечатлениями от победного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (3:2).

    «Тяжелой, конечно, игра получилась. Но ничего иного в этом плане мы и не ждали. Ведь "Валенсия", обладая очень хорошим составом, играла дома. Хорошо, что мы забили два мяча в первом тайме. Во втором тайме чуть больше стали играть сзади. При счете (2:2), считаю, удачно контратаковали, что и привело к победному мячу и трем очкам. Они – очень важны.

    Когда Витсель забил третий мяч, почувствовал – теперь победа от нас уже не уйдет. Да, потом "Валенсия" нас все-таки все равно поддавливала, но тот миг, когда Аксель сделал счет (3:2) все равно оказался особенным. Да, бывает, что мы проигрываем, бывает, что удача отворачивается от "Зенита". Но сегодня все было на нашей стороне.

    То, что «Зенит» впервые в своей истории выиграл в Испании - это очень хороший момент. Теперь, будем рассчитывать, что сможем выиграть в ближайшее время и во Франции и в Бельгии. Еще раз хочу подчеркнуть: в Валенсии все бились друг за друга, поддерживали в трудных ситуациях, подгоняли, бежали. Теперь, конечно, хочется идти дальше и по-прежнему быть единой командой», - рассказал португалец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2015 13:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Смит80 17 сентября 2015, 18:01

      Я поделюсь своим впечатлением :
      Ударил гол, Ударил Два!
      Вот это классная игра!
      Трещала форма вся по швам,
      И получал Халк по ногам.
      Дани красиво пас отдал,
      Артем почти не отставал.
      Гарай и Ломбертс молодцы
      Снимали верхние мячи,
      Не просто Кришито пришлось
      Собрался парень, обошлось.
      Не просто Хави успевать,
      Давление на нас опять.
      Ладыгин малость налажал,
      Два гола глупо пропускал.
      Игра по-новой началась,
      2:2 опять - что за напасть!
      Андре от бровки не отходит.
      Других ребят в игру он вводит:
      Файзулин, Шатов - быстро в бой,
      Артем и Игорь - вы "домой"!
      Задумка вроде не плоха,
      Приободрилася игра.
      Олег дает красивый пас.
      Аксель Витсель , команду спас!
      Мяч в дальний угол запустил
      От штанги низом гол забил.
      2:3 Хороший результат!
      Болельщик тоже будет рад!

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