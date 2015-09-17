Неценко: «На игру «Зенита» позитивно повлиял фактор Халка»

Комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко поделился своими впечатлениями о матче 1-го тура Лиги чемпионов "Валенсия" - "Зенит".

"Наверняка Виллаш-Боаш посмотрел матч ЦСКА против "Вольфсбурга" и увидел, к чему приводит откровенная пассивность. Питерцы не стали повторять этих ошибок. "Зенит" лучше управлял темпом этой игры. Не просто отсиживался в обороне, а находил нужное время, чтобы отойти в середину поля, покатать мяч и сбить темп "Валенсии". При этом успевал неплохо контратковать, делал это результативно. По большому счету, "Зенит" лучше подстраивался под соперника и где-то вел игру от себя.

Очень позитивно на игру "Зенита" повлиял фактор Халка. Все знают, как много он бьет, и что бьет он из различных позиций. Но защитники "Валенсии" этого почему-то не учитывали. Конселу отбегал от него на целый километр, а Фуэго забывал страховать своего незадачливого партнера. В итоге, Халк и Данни очень хорошо взаимодействовали.

Обратите внимание, какую пользу принес Данни. Это человек, через которого "Зенит" осуществлял переход из обороны в атаку. Плюс сильно провалился опорный полузащитник Фуэго. Его поменяли в перерыве, потому что в первом случае Данни "включил" Усейна Болта и оставил Фуэго на несколько корпусов. Во втором - хавбек "Валенсии", как незадачливый полицейский, смотрел, как кассу снимает Халк, пробивая под перекладину.

"Валенсия" совершила много ошибок, после чего тренер команды сделал двойную замену. Потому что игра в центре поля и на флангах не очень устраивала Нуну Эспириту Санту. При этом "Зенит" очень здорово взаимодействовал, доводил свои атаки до ума. Те ошибки, которые допускал Лодыгин, компенсировал голкипер "Валенсии" Доменек, который не имеет опыта в Лиге чемпионов", - заявил Неценко.

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