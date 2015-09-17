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    Моуринью остался доволен игрой «Челси»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью остался доволен игрой, которую показала его команда в матче против "Маккаби" (4:0).

    "Мы пережили затяжную серию неудач. Эта победа важна для нас. До этого все складывалось против нас - решения судей, удаления, пенальти, травмы, невезения. Сложно выходить после такого на матч, в котором мы обязаны побеждать. Незабитый пенальти стал серьезным испытанием, и я рад, что нам удалось достойно выйти из сложной ситуации. Я доволен и игрой, и результатом", - заявил Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    17.09.2015 09:24
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