Моуринью остался доволен игрой «Челси»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью остался доволен игрой, которую показала его команда в матче против "Маккаби" (4:0).

"Мы пережили затяжную серию неудач. Эта победа важна для нас. До этого все складывалось против нас - решения судей, удаления, пенальти, травмы, невезения. Сложно выходить после такого на матч, в котором мы обязаны побеждать. Незабитый пенальти стал серьезным испытанием, и я рад, что нам удалось достойно выйти из сложной ситуации. Я доволен и игрой, и результатом", - заявил Моуринью.