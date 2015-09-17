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    Венгер: «Судья испортил игру»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после проигрыша загребскому "Динамо" (2:1) посетовал на невезение и ошибки арбитра встречи.
    "У нас было несколько хороших моментов, но сегодня не повезло. Считаю, что первый гол нам забили из офсайда. Даже в меньшинстве мы много владели мячом, но рефери сегодня был не на нашей стороне. Первая карточка Жиру - заслуженная, но почему арбитр показал вторую, я не понимаю. Фол был случайным и судья не должен был так реагировать", - заявил Венгер.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    17.09.2015 08:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 17 сентября 2015, 08:46

      Ну разумеется.. Всегда найдешь виноватого..
      Кажется тебе? Ну посмотри повторы-то, какой офсайд?

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