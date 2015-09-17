Венгер: «Судья испортил игру»

Ну разумеется.. Всегда найдешь виноватого..
Кажется тебе? Ну посмотри повторы-то, какой офсайд?
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после проигрыша загребскому "Динамо" (2:1) посетовал на невезение и ошибки арбитра встречи.
"У нас было несколько хороших моментов, но сегодня не повезло. Считаю, что первый гол нам забили из офсайда. Даже в меньшинстве мы много владели мячом, но рефери сегодня был не на нашей стороне. Первая карточка Жиру - заслуженная, но почему арбитр показал вторую, я не понимаю. Фол был случайным и судья не должен был так реагировать", - заявил Венгер.