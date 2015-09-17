Гвардиола: «В первом матче всегда тяжело»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола после выездной победы над "Олимпиакосом" (0:3) отметил, что в стартовом матче Лиги чемпионов всегда непросто.

"В первом матче группового раунда Лиги Чемпионов всегда тяжело. "Олимпиакос" с апреля не проиграл ни одного матча и выиграл шесть последних домашних матчей в ЛЧ. Мы полностью контролировали игру и создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть матч. После гола Марио стало проще. Большие поздравления моим игрокам. Это первый шаг. Я очень и очень доволен", - заявил Гвардиола.