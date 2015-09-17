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    Гвардиола: «В первом матче всегда тяжело»

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола после выездной победы над "Олимпиакосом" (0:3) отметил, что в стартовом матче Лиги чемпионов всегда непросто.

    "В первом матче группового раунда Лиги Чемпионов всегда тяжело. "Олимпиакос" с апреля не проиграл ни одного матча и выиграл шесть последних домашних матчей в ЛЧ. Мы полностью контролировали игру и создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть матч. После гола Марио стало проще. Большие поздравления моим игрокам. Это первый шаг. Я очень и очень доволен", - заявил Гвардиола.

    Источник: ФК «Бавария»

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    17.09.2015 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 17 сентября 2015, 12:18

      Гетце сейчас зажигает. Надо ставить в основу.

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