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    Тошич: «Приложим максимум усилий, чтобы Акинфеев не пропустил в следующем матче»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал игру армейцев в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:1).

    - Тяжело сказать, что не получилось — жалко, что проиграли, — сказал сербский легионер ЦСКА. — Но впереди еще пять матчей. Так что есть реальный шанс. Будем готовиться к следующей игре, — сказал Тошич.

    — Показалось, что у ЦСКА игра не клеилась в атаке.

    — Ну, я бы не согласился — не хватило последнего паса. И в первом, и во втором таймах держали мяч нормально, не хватило концентрации и сил на последний пас и реализацию моментов. Посмотрим, будем думать о следующей игре.

    — В конце было много брака — от усталости?

    — В конце встречи мы атаковали, они — контратаковали. Мы больше держали мяч, нас результат не устраивал, надо было рисковать — из-за этого было много брака.

    — Большое разочарование после этого поражения?

    — Нет, почему. Групповой турнир только начался. Впереди еще пять игр. Зачем разочаровываться.

    — Акинфеев, к сожалению, опять пропустил. Почему не боретесь за своего голкипера, чтобы он наконец прервал свою антирекордную серию?

    — Мне кажется, это некрасивый вопрос. Каждый из нас борется, старается. Акинфеев тоже делает свою работу максимально лучшим образом. Все стараются сделать так, чтобы он не пропустил. Дальше посмотрим, что будет.

    — Можете пообещать, что в следующем матче прервется его серия?

    — К сожалению, никто не может ничего обещать. Могу только сказать, что мы приложим максимум усилий, чтобы он не пропустил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2015 07:01
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