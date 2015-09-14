Блан: «Надеюсь, Ибрагимович не будет поддаваться «Мальме»

Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан поделился своми мыслями относительно предстоящего старта французского клуба в Лиге чемпионов. В первом туре парижане сыграют против «Мальме» - первого клуба нападающего "ПСЖ" Златана Ибрагимовича.

«Думаю, Златан будет рад сыграть со своей родной командой, ведь именно в «Мальме» он совершал свои первые шаги в профессиональном футболе. Надеюсь, он не будет поддаваться, поскольку нам нужна победа», - сказал Блан.

По слова наставника, именно Лига чемпионов станет для "ПСЖ" приоритетным турниром в этом сезоне.

«Мы не выпустили Ибрагимовича в игре с «Бордо», чтобы у него было больше времени на отдых и восстановление. В этом матче мы добыли всего очко, но наша главная цель — Лига чемпионов».